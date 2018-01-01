Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ

Проект— современный четырезхвездочный отель, расположенный в динамично развивающемся районе Jumeirah Village. Гостиница на 579 номеров уже выиграла несколько профильных наград и предлагает своим гостям возможность воспользоваться отличными удобствами, в том числе фирменными ресторанами, кофейней и баром, потрясающим бассейном на крыше, бизнес-центром.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village быстро превращается в один их наиболее важных центров инвестиционной недвижимости. Он включает в себя шесть идеально спланированных микрорайонов, которые формируют Jumeirah Village Triangle и Jumeirah Village Circle.

Ближайшие торговые центры: Al Khail Avenue и The Circle Mall.

10 минут до Дубайского автодрома и района Dubai Sports City.

20 минут до аэропорта Dubai World Central районов Dubai Marina и Palm Jumeirah.