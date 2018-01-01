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Alanya Eiendom

Турция, Аланья
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Alanya Eiendom
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.alanyaeiendom.com
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Описание

«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

Услуги
  • Только самые лучшие варианты от надежных застройщиков, проверенные временем и нашим опытом!
  • Никакой комиссии агентства!
  • Бесплатный трансфер из/в аэропорт(а)
  • Бесплатный обозревательный тур!
  • Бесплатное проживание на момент покупки жилья!
  • Мы возместим Ваши расходы на билеты в случае покупки жилья!
  • Бесплатная помощь при оформлении ВНЖ и гражданства Турции!
  • Хорошие скидки при единовременной оплате!
  • Возможность оформить жилье в беспроцентную рассрочку
  • Полное юридическое сопровождение. Помощь в оформлении документов.
  • Онлайн система послепродажного сервиса!
  • Полное сопровождение с самого начала, мы всегда с Вами!
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Reimer Real Estate — немецкая компания, которая была создана в 2012 г. в Германии. Мы продаём и сдаём в аренду недвижимость у моря. 

В 2015 г. был открыт офис в Швейцарии, затем в 2018 г. — в Турции и в 2021 г. — в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы не стоим на месте и в скором времени планируем открытие офисов в Греции и Испании.

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Кто мы?

Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предпочтениям клиента. Агентство «Smart Invest» был открыт в сентябре 2019 года в г. Аланья господином Мустафа Генджер. Соучредитель компании благополучно окончил Анкаринский университет, факультет предпринимательства и управление бизнесом. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы.

Почему стоит выбрать «Smart Invest»

10 причин обратиться к нам:

Командный подход. Быстрые сроки покупки и продажи объекта недвижимости;

Прозрачность и надежность при проведении сделок купли-продажи недвижимости; ориентация на удовлетворение потребностей своих клиентов; высокий послепродажный сервис; индивидуальный подход к клиентам, честные, открытые отношения; профессиональное ориентирование на рынке недвижимости Нижнего Новгорода; регулярные отчеты перед клиентом о работе и состоянии рынка; Внимание к деталям и надежные каналы проверки документов; Мы располагаем внушительной базой недвижимости, которая обновляется несколько раз в день; Комфортное взаимодействие. Если Вы выбираете нашу компанию, то Вам предоставляются услуги риэлтора по недвижимости, который будет работать персонально с Вами.

Покупка недвижимости (в частности, жилья) за рубежом гражданами России и СНГ уже не является несбыточной мечтой. Приобретение квартиры или дома в любом городе Турции доступно жителям всего мира. Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

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Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

ALAIYE HOME CONSTRUCTION
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Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

Gold Mark Estate
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Наше агенство недвижимости Goldmark Cyprus Real Estate работает на рынке Кипра вот уже более 10 лет. Наша компания является одной из самых динамичных компаний ТРСК, которая имеет представительства за пределами Северного Кипра, а также сотрудничает с зарубежными партнерами. Goldmark Estates Ltd. была основана в сентября 2015 Эрманом Эсентуной, Османом Ораном и Дурмушом Озгеном. Благодаря опытным руководителям и консультантам мы достигли большого успеха в первый год работы на рынке недвижимости в ТРСК. Эрман Эсентуна и Осман Оран работают в сфере недвижимости и строительства уже более 12 лет. В отличие от других агентов, оба участвовали в более чем 100 выставках недвижимости в России, Китае, Европе и на Ближнем Востоке, стремительно развивая свою компанию Goldmark Estates Ltd благодаря широкой сети сотрудничества. Наша компания работает только с проверенными партнерами и придерживается принципов надежности и разделения полномочий на рынке недвижимости Кипра. Эти принципы позволили нам сотрудничать с лучшими клиентами и подрядчиками уже в первые годы работы агентства.

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