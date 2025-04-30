  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная пентхаус 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.

Жилой комплекс Меблированная пентхаус 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.

Оба, Турция
от
$261,838
BTC
3.1145083
ETH
163.2446941
USDT
258 874.9561271
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26409
ID новостройки на Realting
In CRM: 825
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированный пентхаус с двумя спальнями (2+1) площадью 100 м2.

Описание недвижимости:
Полностью меблированный 2+1 пентхаус.
Кухня-гостиная в американском стиле для уютных вечеров.
Две спальни и ванны.
Просторная терраса с захватывающим видом на горы.
Высокие потолки 3 м для легкости и воздушности.

Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 800 метрах от моря и пляжей.

В непосредственной близости от комплекса находятся частные и государственные образовательные учреждения и детские сады. Магазины, супермаркеты, фермерский рынок и гипермаркет Metro.

Комплекс состоит из 7 зданий по 4 этажа каждое, расположенных территории в 14.900 м2, всего 178 квартир.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.


Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория
Ландшафтный сад
Открытый бассейн с водными горками
Бар у бассейна
Зона для загара и отдыха
Лифты
Фитнес-центр
Крытый бассейн
Хамам
Влажная парная
Сауна
Массаж
Мини-клуб
Кинотеатр
Кафе
Общий беспроводной интернет
Спутниковая ТВ-система
Зона барбекю
Теннисный корт
Генератор
Смотритель
Пандус для колясок
Парковка
Автоматическое освещение
Огороженная территория
Охрана и видеонаблюдение 7/24

Прекрасное расположение:

Гипермаркет Метро - 250 метров
Продуктовые магазины - 20 метров
Детский сад - 100 метров
Кафе, рестораны в шаговой доступности.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$110,733
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Кагытхане, Турция
от
$1,12 млн
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$200,000
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Яйлалы, Турция
от
$143,076
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$531,007
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная пентхаус 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Оба, Турция
от
$261,838
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры класса люкс в центре Стамбула от ведущего застройщика.
Жилой комплекс Квартиры класса люкс в центре Стамбула от ведущего застройщика.
Шишли, Турция
от
$439,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Наш проект расположен в районе Шишли в одном из самых популярных районов города Стамбула. Проект расположен на площади 6.058 м2 и включает в себя 1127 квартир, планировками от 1+1 до 4+1, а также 17 коммерческих помещений…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$238,768
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, фитнес-залом, спа-центром (сауна, парная), конференц-залом и библиотекой, аквапарком, кафе и баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, собственным пляжем, консьер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$298,617
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейнами и спортивными площадками, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и хамамом, парковкой. Окончание строительства - апрель 2024 года. Инфраструктура Недвижимость находится в зеленом районе, в пешей доступности от всей необходимой …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации