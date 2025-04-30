Жилой комплекс Меблированная пентхаус 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.

В продаже меблированный пентхаус с двумя спальнями (2+1) площадью 100 м2.
Описание недвижимости:
Полностью меблированный 2+1 пентхаус.
Кухня-гостиная в американском стиле для уютных вечеров.
Две спальни и ванны.
Просторная терраса с захватывающим видом на горы.
Высокие потолки 3 м для легкости и воздушности.
Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 800 метрах от моря и пляжей.
В непосредственной близости от комплекса находятся частные и государственные образовательные учреждения и детские сады. Магазины, супермаркеты, фермерский рынок и гипермаркет Metro.
Комплекс состоит из 7 зданий по 4 этажа каждое, расположенных территории в 14.900 м2, всего 178 квартир.
Завершение строительства: сдан в 2023 года.
Инфраструктура:
Благоустроенная озелененная территория
Ландшафтный сад
Открытый бассейн с водными горками
Бар у бассейна
Зона для загара и отдыха
Лифты
Фитнес-центр
Крытый бассейн
Хамам
Влажная парная
Сауна
Массаж
Мини-клуб
Кинотеатр
Кафе
Общий беспроводной интернет
Спутниковая ТВ-система
Зона барбекю
Теннисный корт
Генератор
Смотритель
Пандус для колясок
Парковка
Автоматическое освещение
Огороженная территория
Охрана и видеонаблюдение 7/24
Прекрасное расположение:
Гипермаркет Метро - 250 метров
Продуктовые магазины - 20 метров
Детский сад - 100 метров
Кафе, рестораны в шаговой доступности.
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