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Жильё с бассейном в Мерсин, Турция

Mezitli
69
Toroslar
66
Erdemli
36
Alsancak Mah
30
Tarsus
11
Yenisehir
10
508 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 55 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€83,250
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в Соли, Мезитли. Жилой комплекс б…
€66,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Началось строительство жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 7-ми этаж…
€76,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 14-ти э…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Представляем проект жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из трех 14-ти этажных …
€84,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в одном из центральных районов Ме…
€68,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который расположится на благоустроенной территории одного из круп…
€76,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 13-ти э…
€36,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Elvanli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 15
Новый элитная резиденция в Томюке Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€55,000
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Представляем проект вилл для постоянного проживания и отдыха в Мерсине. Проект находится в р…
€156,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 14
Представляем квартиру 3+1, которая находится в центральном районе Енишехир. Квартира располо…
€255,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 9
Квартира планировки 3+1  находится в популярном микрорайоне Мерсина, Тедже. Квартира располо…
€130,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 10
Квартира планировки 2+1  находится в популярном микрорайоне Мерсина, Тедже. Квартира располо…
€96,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 13
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 147 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 13…
€153,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Elvanli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструкт…
€48,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 11
Представляем квартиру 4+1, которая находится в центральном районе Енишехир. Квартира располо…
€192,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 7
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 7 этаже четырнадцатиэтажного жилого …
€139,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 12
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 100 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 12…
€94,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Начинается строительство нового проекта с отельной инфраструктурой, который будет располагат…
€48,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 13
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 102 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 13…
€148,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€49,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 180 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 4-…
€154,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Квартира 1+1 находится в новом комплексе района Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 60…
€62,600
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 180 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 3-…
€154,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 45 м2, которая находится в новом комплексе района Т…
€85,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Elvanli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в Эрдемли Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€49,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 6
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 102 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 6-…
€120,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 14
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 110 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 14…
€107,500
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 8
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 4+1. Квартира расположена на 8…
€265,000

Типы недвижимости в Мерсин

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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