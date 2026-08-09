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Квартиры возле озера в Коджаэли, Турция

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Измит
9
Башискеле
8
Картепе
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
$816,443
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Типы недвижимости в Коджаэли

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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

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