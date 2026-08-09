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Квартиры с видом на горы в Коджаэли, Турция

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Измит
9
Башискеле
8
Картепе
4
Квартира Удалить
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
$126,728
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Кондо 6 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
$461,866
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Квартира 5 комнат в Башискеле, Турция
Квартира 5 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Akpinar Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akpinar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Квартира 4 комнаты в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
$269,426
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Типы недвижимости в Коджаэли

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