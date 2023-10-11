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Квартиры с видом на горы в Коджаэли, Турция

Ataevler Mahallesi
6
Pasadag Mahallesi
6
Измит
6
Basiskele
5
Sahil Mahallesi
5
Balaban Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
€264,443
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€353,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€328,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€295,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€179,000
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
€420,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Измит, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
€119,505

Типы недвижимости в Коджаэли

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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