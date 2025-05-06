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Квартиры с садом в Коджаэли, Турция

Башискеле
16
Измит
14
Картепе
11
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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
$269,426
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Квартира 5 комнат в Картепе, Турция
Квартира 5 комнат
Картепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
$332,066
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Квартира 3 комнаты в Башискеле, Турция
Квартира 3 комнаты
Башискеле, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
$170,780
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Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
$148,478
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Квартира 5 комнат в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
$816,443
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Квартира 2 комнаты в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
$217,562
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Квартира 9 комнат в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 9 комнат
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
$2,22 млн
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Типы недвижимости в Коджаэли

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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