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Пентхаусы в Коджаэли, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€122,000

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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