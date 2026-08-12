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Пентхаусы с видом на горы в Стамбуле, Турция

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Шишли
3
Кадыкёй
4
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Пентхаус в Эюп, Турция
Пентхаус
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$80,526
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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