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Пентхаусы с видом на море в Стамбул, Турция

Сарыер
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16 объектов найдено
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,44 млн
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на острова и охраной в Картале, Стамбул. Откройте для себя изысканные кварт…
€567,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Стамбуле Вблизи Связующей Дороги с Шоссе ТЕМ в Эсеньюрте. Просторные квартиры нах…
€759,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,13 млн
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€1,02 млн
Пентхаус 5 спален с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€982,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 12/12
Элитные Квартиры с Видом на Море в Джаддебостане, Стамбул. Элитная недвижимость находится в …
€2,75 млн
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малтепе, Турция
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малтепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Современная Квартира с Террасой в ЖК в Стамбуле, Малтепе. Недвижимость в Стамбуле находится …
€315,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 37
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Картал. Квартиры расположены в районе Карта…
€725,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул. Роскошные квартиры с системой «у…
€6,16 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,34 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cihangir Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу. Двухуровневая квартира с уникальны…
€1,13 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€424,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€370,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€273,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€76,354

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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