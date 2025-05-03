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Пентхаусы в Кадыкёе, Турция

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7 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Квартиры недалеко от побережья в районе Кадыкёй, Стамбул, с высоким арендным потенциалом Ква…
$271,263
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Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с пляжем и метро в Кадыкёе, Стамбул Квартиры расположены на азиатской стороне…
$374,570
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Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Инвестиционные квартиры в Стамбуле, перспективные для сдачи в аренду Квартиры в Стамбуле рас…
$453,235
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Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Новые квартиры рядом со станцией Мармарай и пляжем Мода в Кадыкёе Квартиры расположены в рай…
$530,093
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Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Квартиры рядом с прибрежным парком Мода и транспортной развязкой в Кадыкёе, Стамбул Квартиры…
$486,264
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Пентхаус 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 7 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 10/10
Двухуровневая квартира с большой террасой в приличном месте района Кадыкёй в Стамбуле Просто…
$735,801
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Пентхаус 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 6
Квартиры Рядом с Морем и Метро в Стамбуле, Кадыкёй. Элегантные квартиры находятся недалеко о…
$853,348
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