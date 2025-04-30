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Пентхаусы около гольф-клуба в Стамбуле, Турция

Бейоглу
3
Кадыкёй
7
Шишли
3
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1 объект найдено
Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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