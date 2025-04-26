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Пентхаусы в Шишли, Турция

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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Шишли, Турция
Пентхаус 6 комнат
Шишли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Готовые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Проект в Стамбуле Шишли занимает площадь…
$6,77 млн
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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