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Пентхаусы с бассейном в Стамбул, Турция

Сарыер
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с видом на горы
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