Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Восточная Анатолия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
133
Ыгдыр
133
Эрзурум
3
Тортум
3
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
21 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры и дуплексы в современном комплексе с …
$144,659
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект премиум класса в развитом ра…
$177,485
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$172,478
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$153,005
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты на этапе строительства в 300 метрах от моря в районе Оба. О с…
$522,997
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в стр…
$135,757
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Новый жилой комплекс в тихой части района Оба. Район\пляж…
$127,967
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом жилом комплексе на стадии …
$214,206
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальное жилье в строящемс…
$194,733
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 8/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект люксового жилого комплек…
$169,140
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы с видом на море и горы…
$135,757
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс с апартаментами в развитой част…
$175,816
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: ;Апартаменты в современном комплексе в Алании …
$200,297
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Апартаменты на стадии строительства в тихом районе Оба О строительстве: С…
$133,531
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Элитный жилой комплекс в тихой, горной части района Оба. …
$186,944
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект от известного застройщика в прекр…
$332,715
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаус с видом на море в уютном доме в район…
$131,306
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты различной планировки в …
$161,350
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Люксовые апартаменты и пентха…
$500,742
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в комплексе к…
$127,967
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в строящемся комплексе…
$163,019
Оставить заявку

Типы недвижимости в Восточной Анатолии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти