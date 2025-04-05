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Купить жилую недвижимость в Erzincan merkez, Турция

1 объект найдено
Квартира 5 спален в Aksemsettin Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален
Aksemsettin Mahallesi, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Это полностью отреставрированное здание расположено в районе Аксемсеттин в Фатихе, одном из …
$1,61 млн
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Параметры недвижимости в Erzincan merkez, Турция

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