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Купить жилую недвижимость в Кованджылар, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Osmanaga, Турция
Квартира 2 спальни
Osmanaga, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
Откройте для себя идеальные квартиры-студии для продажи в оживленном районе Османага Кадыкой…
$350,664
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