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Купить жилую недвижимость в Элязыг, Турция

1 объект найдено
Квартира в Yesilbayir, Турция
Квартира
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни с умными апартаментами, расположенными в прес…
$616,136
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Параметры недвижимости в Элязыг, Турция

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1111 голосов