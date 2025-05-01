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Купить жилую недвижимость в Каракочан, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1, площадью 47 м², расположена на первом этаже новог…
$62,539
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Квартира 3 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 3 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Эксклюзивно Что вы получаете: Просторную квартиру 2+1 в проекте класса-люкс, в живописном р…
$150,116
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