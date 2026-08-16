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Купить жилую недвижимость в Эрзинджане, Турция

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Эрзинджан
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
$3,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$4,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
$2,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
$2,33 млн
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Дом 6 спален в Camdibi, Турция
Дом 6 спален
Camdibi, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 356 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Кокаэли. Это изысканное свойство охватывает 3…
$1,26 млн
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