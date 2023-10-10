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Квартиры с бассейном в Бурса, Турция

Besevler Mahallesi
16
Niluefer
16
Mudanya
15
Чынарджык
9
Goeruekle Mahallesi
8
Oezluece Mahallesi
7
Termal
7
Dumlupinar Mahallesi
6
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Kestel, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
€140,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Kestel, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…
€191,000

Типы недвижимости в Бурса

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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