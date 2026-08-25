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Квартиры с бассейном в Бурсе, Турция

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Кестель
34
Нилюфер
29
Османгази
17
Муданья
11
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…
$188 787
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
$138 378
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Типы недвижимости в Бурсе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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