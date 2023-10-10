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Квартиры с видом на горы в Бурса, Турция

Besevler Mahallesi
16
Niluefer
16
Mudanya
15
Чынарджык
9
Goeruekle Mahallesi
8
Oezluece Mahallesi
7
Termal
7
Dumlupinar Mahallesi
6
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47 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€775,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€235,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 14/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€143,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 13/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€110,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€341,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€332,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€199,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€131,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 4/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€131,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Этаж 3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€322,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 12/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€360,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€237,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Orhangazi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Orhangazi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Орхангази. Жилой комплекс расположен в город…
€104,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Orhangazi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Orhangazi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Орхангази. Жилой комплекс расположен в город…
€89,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/8
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе располож…
€138,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€140,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€192,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€165,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€107,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 8/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€253,000

Типы недвижимости в Бурса

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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