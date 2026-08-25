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Квартиры с видом на горы в Бурсе, Турция

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Кестель
34
Нилюфер
29
Османгази
17
Муданья
11
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней по доступным ценам в Нилюфере, Бурса Район Каяпа в округе Нилюфер в Бу…
$72 964
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$103 948
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$364 235
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 4/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$478 643
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$121 412
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Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$98 692
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$135 421
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном в Бурсе – отличный вариант для инвестиций Мик…
$116 742
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$140 091
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 4/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$381 747
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Студия в Мраморноморский регион, Турция
Студия
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Типы недвижимости в Бурсе

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двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

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с террасой
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