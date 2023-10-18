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Квартиры в Gemlik, Турция

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море в ЖК с Бассейном в Бурсе, Гемлик. Квартиры в Бурсе, Гемлик располож…
€145,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море в ЖК с Бассейном в Бурсе, Гемлик. Квартиры в Бурсе, Гемлик располож…
€142,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/4
Светлые Квартиры Рядом с Пляжем в Гемлике, Бурса. Квартиры с прекрасным видом на море распол…
€147,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Светлые Квартиры Рядом с Пляжем в Гемлике, Бурса. Квартиры с прекрасным видом на море распол…
€142,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Gemlik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€159,000

Параметры недвижимости в Gemlik, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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