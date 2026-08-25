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Квартиры с видом на море в Бурсе, Турция

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Кестель
34
Нилюфер
29
Османгази
17
Муданья
11
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16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$207 895
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Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$249 828
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$145 928
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$171 611
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$137 756
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Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$124 914
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$228 815
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Квартира 4 комнаты в Гемлик, Турция
Квартира 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 1/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$187 955
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Квартира 4 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$270 842
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/4
Квартира с 2 спальнями и видом на море в проекте «Prime 360» в Муданье, Бурса Бургаз в Гюзел…
$166 941
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Квартира 5 комнат в Муданья, Турция
Квартира 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$374 742
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$160 009
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Квартира 4 комнаты в Гемлик, Турция
Квартира 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в Бурсе, Гемлик, в проекте с крытой парковкой Продаются квартиры в …
$205 466
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Квартира 2 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 2 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$79 385
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море и крытой парковкой в Муданье, Бурса Двухкомнатные квартиры располож…
$166 941
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Студия в Мраморноморский регион, Турция
Студия
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Типы недвижимости в Бурсе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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