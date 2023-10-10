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Квартиры с видом на море в Бурса, Турция

Besevler Mahallesi
16
Niluefer
16
Mudanya
15
Чынарджык
9
Goeruekle Mahallesi
8
Oezluece Mahallesi
7
Termal
7
Dumlupinar Mahallesi
6
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43 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Fethiye, Турция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fethiye, Турция
Комнаты 3
Предлагается вам прекрасная трехкомнатная квартира с площадью 120 квадратных метров в районе…
€355,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€143,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/4
Квартира с Частичным Видом на Море в Муданье, Бурса. Готовая к заселению квартира находится …
€134,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€69,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€115,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€148,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€165,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€172,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€198,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€165,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€341,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€332,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€199,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€153,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€96,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море в ЖК с Бассейном в Бурсе, Гемлик. Квартиры в Бурсе, Гемлик располож…
€146,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море в ЖК с Бассейном в Бурсе, Гемлик. Квартиры в Бурсе, Гемлик располож…
€143,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/4
Светлые Квартиры Рядом с Пляжем в Гемлике, Бурса. Квартиры с прекрасным видом на море распол…
€148,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Светлые Квартиры Рядом с Пляжем в Гемлике, Бурса. Квартиры с прекрасным видом на море распол…
€143,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€211,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€175,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€140,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€203,000

Типы недвижимости в Бурса

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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