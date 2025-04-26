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Квартиры с террасой в Бурсе, Турция

Кестель
39
Нилюфер
28
Османгази
16
Муданья
14
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Османгази, Турция
Квартира 2 комнаты
Османгази, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция Ре…
$107,669
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Квартира 3 комнаты в Османгази, Турция
Квартира 3 комнаты
Османгази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
$176,848
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Типы недвижимости в Бурсе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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