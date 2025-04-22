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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд

Хуахин, Таиланд
от
$441,928
14.04.2025
$440,724
13.04.2025
$440,984
12.04.2025
$438,732
11.04.2025
$443,157
10.04.2025
$436,292
09.04.2025
$442,012
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25703
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446420
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Прачуапкхирикхан
  • Район
    Hua Hin District
  • Город
    Хуахин

О комплексе

Жизнь в современном лофте выходит за рамки повседневности и приглашает вас в царство утонченных наслаждений. Каждая современная элегантная вилла в стиле лофт создана, чтобы окружить вас абсолютным комфортом и стилем.

Ощутите непревзойденную роскошь и совершенный комфорт там, где современные лофты гармонично сочетают в себе элегантность и функциональность. Эти лофты предлагают стильные привлекательные пространства, которые превращают ваш дом мечты в реальность.

Удобства и оснащение в доме
  • кондиционеры
  • стенные шкафы
  • кухня
Расположение и объекты поблизости

Резиденции располагаются в самом сердце Хуахина, в 7 минутах от чистейших пляжей и в 15 минутах езды от восхитительного пляжа Пранбури. Шесть известных больниц и два оживленных торговых центра находятся всего в нескольких минутах от комплекса. А дорога до бурлящего центра Бангкока займет 3 часа.

  • Пляж Као Тао - 7 минут
  • Пляж Сайной - 10 минут
  • Пляж Пранбури - 15 минут
  • Пляж Као Такиаб - 17 минут
  • Пляж Хуахин - 7 минут
  • Торговый центр Bluport - 10 минут
  • Больница - 14 минут
  • Железнодорожная станция - 9 минут
  • Университет - 4 минуты
  • Гольф-клуб - 20 минут
  • Аэропорт Хуахина - 20 минут

Местонахождение на карте

Хуахин, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Хуахин, Таиланд
от
$441,928
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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