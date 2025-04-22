Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд

Жизнь в современном лофте выходит за рамки повседневности и приглашает вас в царство утонченных наслаждений. Каждая современная элегантная вилла в стиле лофт создана, чтобы окружить вас абсолютным комфортом и стилем.

Ощутите непревзойденную роскошь и совершенный комфорт там, где современные лофты гармонично сочетают в себе элегантность и функциональность. Эти лофты предлагают стильные привлекательные пространства, которые превращают ваш дом мечты в реальность.

кондиционеры

стенные шкафы

кухня

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Резиденции располагаются в самом сердце Хуахина, в 7 минутах от чистейших пляжей и в 15 минутах езды от восхитительного пляжа Пранбури. Шесть известных больниц и два оживленных торговых центра находятся всего в нескольких минутах от комплекса. А дорога до бурлящего центра Бангкока займет 3 часа.