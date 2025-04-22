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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Бо Пхут, Таиланд
от
$321,114
14.04.2025
$319,131
13.04.2025
$319,318
12.04.2025
$320,507
11.04.2025
$327,751
10.04.2025
$329,087
09.04.2025
$330,738
08.04.2025
$330,533
06.04.2025
$330,729
05.04.2025
$327,716
04.04.2025
$332,093
03.04.2025
$335,775
02.04.2025
$335,070
01.04.2025
$334,312
31.03.2025
$334,981
30.03.2025
$334,888
29.03.2025
$336,248
28.03.2025
$336,481
27.03.2025
$336,591
26.03.2025
$335,192
25.03.2025
$335,344
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19862
ID новостройки на Realting
In CRM: 2335726
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Бо Пхут

О комплексе

Предлагаются оригинальные виллы с террасами, бассейнами с морской водой 8,5 х 3,5 м, джакузи, тропическими садами.

Резиденция располагает видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
  • Главная дорога - 2 минуты
  • Рыбацкая деревня - 5 минут
  • Пляж - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут

Местонахождение на карте

Бо Пхут, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Бо Пхут, Таиланд
от
$321,114
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