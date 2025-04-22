Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

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До моря 1000 м, Можно с животнымиО комплексе:Комплекс состоит из 2 зданий с 64 и 30 юнитами. Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, мебель и декор за доплату. Площади юнитов варьируются от 30 до 120 кв.м. На территории 39 парковочных мест. На первом этаже общий бассейн, детская зона дл…
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю.
Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
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Агентство
DDA Real Estate
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До моря: 800 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый проект на западном побережье Пхукета, в 800 м от пляжа Лаян, включает разнообразие юнитов от студий до 5BR с площадями от 38.8 до 629.3 м². Архитектура вдохновлена природой и устойчивыми решениями с террасами, панорамным остеклением и энер…