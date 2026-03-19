  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Manilva
  4. Жилой квартал Los Hidalgos de la Duquesa

Жилой квартал Los Hidalgos de la Duquesa

Manilva, Испания
от
$1,10 млн
;
13
Оставить заявку
ID: 39285
ID новостройки на Realting
In CRM: 1701864283
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Manilva
  • Адрес
    Calle Agua Marina

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Imagine an exclusive enclave combining modern design, comfort and luxury. These 9 magnificent detached villas are set on spacious plots of approximately 600 m², offering a private and privileged space. Each home has four elegant bedrooms, all en-suite, ensuring privacy and comfort for its residents. An additional cloakroom complements the communal areas, which include a bright open-plan living-dining-kitchen area, designed to maximise natural light and create a welcoming and sophisticated ambience. The jewel of each villa is its private swimming pool, perfect for enjoying sunny days, surrounded by a lush natural garden. In addition, the properties have private parking for two vehicles, providing practicality and security. Built to the highest quality standards, these villas stand out for their A+ certification in energy efficiency, guaranteeing a sustainable and environmentally responsible lifestyle. The location is simply unbeatable: just 150 metres from the beach, offering the possibility of enjoying the sea and the Mediterranean breeze at any time. The surrounding area also offers excellent connectivity and a wide range of services. Supermarkets, restaurants, cafés, pharmacies, health centres, public transport, local shops, gyms and tennis courts are all within easy reach, facilitating a comfortable and dynamic life. These villas are not just homes, they are an oasis where modern elegance blends with the tranquillity of the coastal environment, creating an ideal place to live or enjoy a dream holiday.

Местонахождение на карте

Manilva, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Isea Estepona Fase II
Эстепона, Испания
от
$529,007
Жилой квартал Soleil
Rio Real, Испания
от
$602,954
Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Эстепона, Испания
от
$2,01 млн
Жилой квартал Solaia
Bel Air, Испания
от
$1,01 млн
Жилой квартал Casa Cazorla
Марбелья, Испания
от
$6,82 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Los Hidalgos de la Duquesa
Manilva, Испания
от
$1,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Показать все Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Эстепона, Испания
от
$847,549
Новый проект из 140 эксклюзивных квартир и пентхаусов, все в пышных тропических садах в закрытом сообществе. Проект также включает в себя выделенный клубный дом и спа-центр, с услугами консьержа, доступным для жителей. Проект предлагает коллекцию свойств, включая свойства двух, трех и четыр…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Показать все Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Torremolinos, Испания
от
$428,894
A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Cost…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$373,181
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации