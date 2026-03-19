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Жилой квартал Macan Beach Residences

Benalmadena, Испания
от
$1,18 млн
;
13
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ID: 39030
ID новостройки на Realting
In CRM: 2118690132
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Адрес
    Calle Navio

О комплексе

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Exclusive project of only 16 properties, with options of 3 or 4 bedrooms. The houses have large open terraces, and the south orientation guarantees sun all day long and stunning views to the Mediterranean. Just 300 meters from Malibu beach, in the heart of Torrequebrada, a stunning area of Benalmadena. The location means you are within walking distance to all essential amenities such as stores, cafes, restaurants, medical care, banks and more. Of course, the stunning beaches and water sports available are the icing on the cake. Each of the homes includes two parking spaces and a large storage room. The parking spaces also have pre-installation for electric vehicle charging. The common areas here are anything but common. The outdoor pool uses a saline treatment, which means there is no chlorine or chemicals in the water. This makes it environmentally friendly and healthier for you. There is also a sauna with a shower area for cooling off, while changing rooms provide privacy and a place to store belongings. Residents also benefit from an outdoor lounge area with barbecue and seating area. This project has been designed for maximum comfort, efficiency and functionality.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Жилой квартал Macan Beach Residences
Benalmadena, Испания
от
$1,18 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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