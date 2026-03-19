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Жилой квартал Ambar Homes

Velez Malaga, Испания
от
$290,044
;
3
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ID: 39133
ID новостройки на Realting
In CRM: 611149787
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    La Axarquia
  • Город
    Velez Malaga
  • Адрес
    Calle Plateros

О комплексе

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Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality of life. Located in one of the fastest-growing and most promising areas of Vélez-Málaga, you'll enjoy excellent connections to all services: schools, shopping centers, transportation, and green areas. All homes feature optimized layouts, large terraces, and top-quality materials. In addition, the development includes a communal pool, gardens, children's play areas, and communal areas designed for leisure and relaxation for the whole family. Whether you're looking for your first home, an investment opportunity, or a new home, this development is tailored to your needs with a variety of options. Request more information and secure your home in one of the most promising areas on the eastern Costa del Sol.

Местонахождение на карте

Velez Malaga, Испания
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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