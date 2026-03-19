  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benahavis
  4. Жилой квартал Villa Selene Luxe

Жилой квартал Villa Selene Luxe

Benahavis, Испания
от
$6,59 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 39169
ID новостройки на Realting
In CRM: 1586838017
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Located in the prestigious enclave of Los Flamingos, Benahavís, this stunning contemporary villa combines modern design, privacy, and exceptional panoramic views of the Mediterranean Sea and the golf course. Surrounded by an exclusive, secure, and beautifully natural setting, the property offers a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. Distributed across three floors, the villa features 4 spacious bedrooms and 4 full bathrooms plus a guest toilet, all designed with high-quality materials and elegant finishes. Its large floor-to-ceiling windows allow abundant natural light to flood the interiors while creating a seamless connection between indoor spaces and the open sea views. With a built area of 733 m² on a 1,403 m² plot, the home offers generous indoor and outdoor spaces, ideal for enjoying the Mediterranean climate, tranquility, and luxury in every detail. A unique property that combines contemporary architecture, a prime location, and unrivaled views—perfect as a main residence or an exclusive investment on the Costa del Sol.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
San Roque, Испания
от
$483,501
Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
Manilva, Испания
от
$452,785
Жилой квартал Casa Cazorla
Марбелья, Испания
от
$6,82 млн
Жилой квартал Laguna Nova
Михас, Испания
от
$278,724
Жилой квартал Mijas Sea Views Phase III
Михас, Испания
от
$679,177
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa Selene Luxe
Benahavis, Испания
от
$6,59 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Показать все Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Жилой квартал BE GRAND EL LIMONAR
Малага, Испания
от
$1,02 млн
Год сдачи 2027
This is a highly exclusive residential development with only 18 homes, featuring 2 to 4 bedroom units, located in the prestigious El Limonar area, one of Málaga’s most iconic neighborhoods. The project combines new construction with the careful restoration of historic mansions, offering a un…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$425,465
Год сдачи 2025
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями и собственными садами в Сьюдад-Кесада Эти квартиры расположены в востребованной урбанизации Сьюдад-Кесада — районе, который идеально сочетает спокойную атмосферу с удобным доступом ко всем необходимым удобствам. Здесь царит активная, но уютная жизнь: кр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Показать все Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации