Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте

  2. Испания
  3. Orihuela
  Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте

Orihuela, Испания
от
$313,143
50
ID: 27869
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Orihuela

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка

Жилой комплекс расположен в самой высокой части Деэса-де-Кампоамор, неподалеку от яхт-причала и пляжей Кала-де-Кампоамор и Плайя-де-ла-Глеа. Деэса-де-Кампоамор – это небольшой поселок в районе Ориуэла-Коста, в муниципалитете Ориуэла. Этот уютный уголок Средиземноморского побережья привлекает своими километрами прекрасных песчаных пляжей с кристально чистой водой. Регион также является настоящим райским местом для гольфистов, благодаря благоприятному климату, позволяющему заниматься этим видом спорта в любое время года. Кроме того, здесь расположен один из лучших и самых престижных гольф-клубов на всем Средиземноморье.

Жилой комплекс курортного типа находится в непосредственной близости от моря и окружен зелеными насаждениями, рядом с природным заповедником, который имеет большое экологическое значение. Благодаря близости к таким прибрежным городам, как Торревьеха, Ориуэла, Аликанте и Картахена, вы сможете насладиться всеми удобствами и развлечениями, которые предлагаются в этих местах. Ближайшие аэропорты Аликанте и Мурсия находятся примерно в 35-50 минутах езды на автомобиле. Кроме того, из Деэса-де-Кампоамор есть автобусные рейсы во все основные города региона.

Великолепный комплекс располагает большой зеленой территорией, идеальной для прогулок и занятий спортом. Квартиры Аликанте обладают просторными террасами с видом на море. На территории комплекса также есть общий открытый бассейн и большой закрытый бассейн с подогревом.

В комплексе представлены различные планировки апартаментов, включая квартиры с 2 или 3 спальнями на первом или средних этажах, а также пентхаусы с 3 спальнями. У квартир на первом этаже также имеется собственный садовый участок вместо террасы. Во всех апартаментах присутствуют просторные террасы, современные кухни с большим количеством шкафов для хранения и бытовая техника.


ALC-00238

Местонахождение на карте

Orihuela, Испания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
