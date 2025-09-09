Квартира в новостройке Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта

Современные апартаменты с балконами и террасами в Санта-Эулалия

Оспиталет-де-Льобрегат – оживлённый и развитый район, сочетающий комфорт городской инфраструктуры с насыщенной социальной и культурной жизнью. Здесь расположены парки, культурные учреждения, спортивные комплексы, а также разнообразные сервисы – от ресторанов и торговых центров до медицинских учреждений. Близость к общественному транспорту обеспечивает удобное сообщение с Барселоной и соседними районами, что делает Оспиталет привлекательным местом для жизни и инвестиций.

Апартаменты в Санта-Эулалия расположены в Оспиталет-де-Льобрегат, в 100 м от остановок общественного транспорта и в 800 м от торгового центра Gran Via 2 и в 9,7 км от аэропорта Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Таррадельяса. По соседству есть всё необходимое для удобного образа жизни, включая магазины, школы и парки.

Здание многоэтажное и включает парковочные места, кладовые и террасы. Апартаменты современные, хорошо спроектированные и построены из качественных материалов. Они используют энергосберегающую аэротермическую систему для отопления и охлаждения.

В апартаментах со стильной отделкой есть открытая кухня со встроенной техникой, ванная комната и балкон.

BCN-00017