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Дома с видом на горы в Марбелья, Испания

виллы
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7
34 объекта найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Площадь 550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 828 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Низким Уровнем Энергопотребления в Марбелье, Коста-дель-Соль, Среди Зелени…
€4,95 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями Рядом с Пляжем в Марбелье Предлагаемая на продажу отдельно …
€2,79 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,82 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,68 млн
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 2
Дом с Современным Дизайном Рядом с Пляжем в Нуэва Андалусия Потрясающий роскошный дом распол…
€10,00 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 921 м²
Количество этажей 3
Великолепная Отдельная Вилла на Возвышенности в Марбелье Великолепная вилла расположена в му…
€6,99 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла Рядом с Полем для Гольфа в Эксклюзивном Районе Марбельи Вилла расположена в …
€13,50 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 786 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла «Под Ключ» в Престижном Жилом Районе Марбельи Впечатляющая вилла расположена…
€5,00 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла на продажу недалеко от Пуэрто-Бануса - Средиземноморский роскошный рай вс…
€3,50 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Представляем вам виллу Ботан - потрясающую виллу в современном скандинавском стиле, которая …
€3,00 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Вилла на продажу в El Rosario, Marbella East, с 5 спальня, 3 ванная, Здание было построено в…
€1,59 млн
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Если вы ищете дом в тихом районе Нуэва-Андалусия, у нас есть идеальное предложение! Этот отд…
€670,000

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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