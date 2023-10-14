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Дома с видом на море в Марбелья, Испания

виллы
98
таунхаусы
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дуплексы
7
23 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,82 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,68 млн
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 2
Дом с Современным Дизайном Рядом с Пляжем в Нуэва Андалусия Потрясающий роскошный дом распол…
€10,00 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Роскошная Вилла на Берегу Моря в Эксклюзивном Месте в Марбелье Эксклюзивный жилой комплекс н…
€2,95 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 921 м²
Количество этажей 3
Великолепная Отдельная Вилла на Возвышенности в Марбелье Великолепная вилла расположена в му…
€6,99 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 443 м²
Количество этажей 4
Элегантная Вилла с 6 Спальнями и Собственным Лифтом в Марбелье Эта новая отдельная вилла рас…
€5,00 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 1 122 м²
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
€6,55 млн
Вилла 3 спальни с тренажерным залом, у моря, с общественным бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с тренажерным залом, у моря, с общественным бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
€860,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Площадь 615 м²
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
€5,95 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 434 м²
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
€2,95 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 463 м²
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
€2,50 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
€890,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
€1,70 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть т…
€524,000

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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