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Дома на берегу моря в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
459
27 объектов найдено
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,87 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Элитная роскошная вилла с потрясающим видом на море, бассейном, тренажерным залом и гидромас…
$2,27 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Познакомьтесь с Виллой Nerea — современной независимой виллой, расположенной в престижном пр…
$3,59 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,23 млн
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Дом 6 комнат в Марбелья, Испания
Дом 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
Просторные сдвоенные виллы в отличном месте в Марбелье Сдвоенные виллы расположены в Марбель…
$2,26 млн
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Вилла 8 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 8 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная элитная современная вилла с потрясающим панорамным видом на море, бесконечным б…
$3,28 млн
НДС
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Дуплекс 5 комнат в Марбелья, Испания
Дуплекс 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,87 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 615 м²
Количество этажей 4
Отдельные виллы с частными бассейнами и садами в престижном районе Марбельи Виллы расположен…
$7,56 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 003 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с лифтами в эксклюзивном закрытом сообществе в Марбелье Этот проект располож…
$8,09 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 546 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на море и горы в закрытом комплексе курортного типа в Марбелье Стиль…
$6,51 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 925 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная высококлассная современная вилла с большим бассейном-инфинити и видом на море в…
$3,61 млн
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
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Дом 5 комнат в Марбелья, Испания
Дом 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Стильные виллы в престижном районе Марбельи Эти эксклюзивные виллы расположены в комплексе, …
$2,11 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 701 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на море и горы в закрытом комплексе курортного типа в Марбелье Стиль…
$12,78 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Вилла в Марбелье с 4 спальнями, просторными помещениями и видом на море Вилла расположена в …
$6,47 млн
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Вилла 9 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 9 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 837 м²
Количество этажей 2
Высококлассная просторная элитная вилла с бассейном xxl и удивительным видом на море в приви…
$4,13 млн
НДС
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Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Просыпаться на Золотой Миле Марбельи с видом на море и полной приватностью — это не просто к…
$3,13 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с частным бассейном, видом на море, тренажерным залом и разв…
$6,68 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Виллы на берегу моря в популярном районе Марбельи Виллы расположены в Марбелье – популярном …
$4,00 млн
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Дом 5 комнат в Марбелья, Испания
Дом 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Просторные сдвоенные виллы в отличном месте в Марбелье Сдвоенные виллы расположены в Марбель…
$2,26 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 859 м²
Отдельные виллы в Марбелье с видом на море и поле для гольфа Отдельные виллы расположены в К…
$6,98 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 616 м²
Просыпаться с видом на Средиземное море, наслаждаться тишиной, светом и полной приватностью …
$7,55 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Breathtaking opulent newly built Villa located in one of the most exclusive residential comm…
$13,61 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Цена по запросу
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36 млн
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Типы недвижимости в Марбелье

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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