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Дома с видом на море в Марбелья, Испания
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23 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
389 м²
3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
4
758 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
656 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
8
6
931 м²
4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
408 м²
2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
7
5
550 м²
3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
5
235 м²
3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,82 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
217 м²
3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
10
9
1 150 м²
2
Дом с Современным Дизайном Рядом с Пляжем в Нуэва Андалусия Потрясающий роскошный дом распол…
€10,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
333 м²
2
Роскошная Вилла на Берегу Моря в Эксклюзивном Месте в Марбелье Эксклюзивный жилой комплекс н…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
7
6
921 м²
3
Великолепная Отдельная Вилла на Возвышенности в Марбелье Великолепная вилла расположена в му…
€6,99 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
4
677 м²
4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
7
6
443 м²
4
Элегантная Вилла с 6 Спальнями и Собственным Лифтом в Марбелье Эта новая отдельная вилла рас…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
3
3
320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
3
3
586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
4
1 122 м²
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
€6,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с тренажерным залом, у моря, с общественным бассейном
Марбелья, Испания
3
2
103 м²
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
€860,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
6
615 м²
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
€5,95 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
4
434 м²
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
€2,95 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
5
463 м²
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
€2,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Марбелья, Испания
4
3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
3
4
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
€1,70 млн
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Дом 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
5
300 м²
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть т…
€524,000
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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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