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Квартиры и апартаменты с бассейном в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
647
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30 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Стильная квартира на первом этаже с бассейном в курортном стиле, спа и социальными зонами на…
$580,734
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Изысканная новая меблированная квартира на первом этаже с роскошной отделкой, тренажерным за…
$648,144
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Культовый меблированный пентхаус с видом на море, просторной террасой и тропическими садами,…
$785,961
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с огромной террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, располо…
$1,74 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Потрясающий меблированный пентхаус под ключ с частным бассейном и террасой на крыше, располо…
$1,58 млн
НДС
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1
Очаровательные апартаменты в престижном курортном комплексе с тренажерным залом на верхнем у…
$912,186
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Этаж 3/3
Элитные апартаменты с террасой и потрясающим видом, расположенные в роскошном жилом комплекс…
$783,965
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 587 м²
Этаж 2/3
Роскошный пентхаус в эксклюзивном здании с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на мо…
$4,99 млн
НДС
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Элитные апартаменты на первом этаже с потрясающим видом, расположенные в изысканном курортно…
$970,790
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/3
Великолепный пентхаус в дуплексе с потрясающим видом на море, террасой на крыше и спортзалом…
$1,47 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Прекрасная квартира на первом этаже, готовая к заселению, с залитыми солнцем интерьерами, ба…
$570,260
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный пентхаус «под ключ» с террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположен…
$1,35 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 1
Премиальная новопостроенная квартира с мирового класса спортзалом, дизайнерской кухней и пан…
$704,856
НДС
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Квартира 8 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 8 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Этаж 1/3
Просторный элитный двухуровневый дом на первом этаже с террасой, большим садом, частным басс…
$1,43 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Фантастическая квартира с великолепным видом на море, крытым подогревлым бассейном и оздоров…
$714,725
НДС
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 4
Блестящий пентхаус с террасой и завораживающими видами на море в курорте, предлагающий откры…
$937,493
НДС
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Квартира 5 комнат в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 5 комнат
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Элитные апартаменты с зоной отдыха для жильцов, фитнес-студией и благоустроенной территорией…
$729,699
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Выдающаяся квартира на первом этаже с захватывающим видом на море, спортзалом мирового класс…
$757,521
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Готовая под ключ элитная квартира на первом этаже с большим садом, общим бассейном и потряса…
$1,33 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 2
Роскошные апартаменты с полным набором удобств, потрясающим видом на море, бассейнами и безм…
$835,642
НДС
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Квартира 5 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
Роскошные апартаменты с потрясающим видом на море, доступом к социальному клубу и крытым и о…
$796,666
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Этаж 2/2
Новый роскошный пентхаус с большой террасой на крыше, панорамным видом и общими бассейнами в…
$1,12 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 2/4
Роскошная квартира на среднем этаже с бассейном с солёной водой, частной террасой и оздорови…
$835,661
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Готовый к ключу элитный пентхаус в эксклюзивном здании с спортзалом, внутренним бассейном и …
$2,80 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 458 м²
Количество этажей 3
Квартира на первом этаже в элитном здании с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на м…
$1,38 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3
Стильный пентхаус под ключ с панорамными горными видами, изысканными социальными пространств…
$648,521
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/3
Великолепная квартира на среднем этаже с бассейном с морской водой, террасой с видом на море…
$679,263
НДС
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Пентхаус в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Предлагается к продаже двухуровневый апартамент на нижнем…
$2,00 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Альминар-де-Марбелья - лучший пример адаптации к уникальной природной среде, полной впечатля…
$494,918
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Типы недвижимости в Марбелье

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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