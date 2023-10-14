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Квартиры с бассейном в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
9
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Granados Golf, Nueva Andalucia, с 3 спальня, 2 в…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 128 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Nueva Andalucia, с 2 спальня, 2 ванная и характерист…
€350,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
€979,000

Типы недвижимости в Марбелья

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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