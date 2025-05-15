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Квартиры около гольф-клуба в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
193
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17 объектов найдено
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 129 м²
New Development: Prices from € 860,000 to € 1,795,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$852,086
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 95 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   450 000 гаста & евро;   1 010 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] […
$447,793
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 173 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 200 000 гаста & евро;   2 300 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$1,19 млн
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Apartments in Marbella, Malaga, Costa del Sol An innovative project in Marbella consisting o…
$1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,17 млн
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 115 м²
New Development: Prices from € 315,000 to € 349,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$315,311
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Другие доступные квартиры в комплексе 2, 3, 4 спальни от 565.000,00 € ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННА…
$1,19 млн
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 64 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   180 000 гаста & евро;   563 000. [Хабитасьоны: 1 - 4] [Ба…
$179,117
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   183 000 гаста & евро;   469 500. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$182,102
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Инвестируйте во впечатляющий апартамент с 3 спальнями на продажу в GRAN HOTEL GUADALPIN BANU…
$1,50 млн
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 109 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   430 000 гаста & евро;   920 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ба…
$430,425
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Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,57 млн
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 171 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   755 000 гаста & евро;   1 359 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$747,246
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
$789,869
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Великолепная недавно отремонтированная по новейшим технологиям квартира в самом сердце Золот…
$799,867
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 83 м²
New Development: Prices from € 360,000 to € 757,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$356,687
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Типы недвижимости в Марбелье

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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