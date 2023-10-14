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Испания
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Квартиры с видом на горы в Марбелья, Испания
San Pedro de Alcantara
9
Квартира
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32 объекта найдено
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
4
2
111 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
5
3
154 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
3
2
96 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€540,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
4
2
133 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€699,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
5
3
174 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€840,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
5
3
193 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
4
2
153 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€860,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
3
3
520 м²
3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ 2 000 0…
€2,00 млн
1
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
2
156 м²
5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€1,45 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
5
2
121 м²
7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€413,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
3
2
75 м²
7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€371,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
2
83 м²
7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€403,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
123 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€810,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
2
99 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€660,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
123 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€508,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
123 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
2
93 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€408,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
2
93 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
114 м²
3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€680,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
121 м²
3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
114 м²
3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€660,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
131 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€851,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
155 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
2
115 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
2
113 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
2
126 м²
5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€790,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
1
83 м²
5
Готовые Квартиры в Обновленном Современном Комплексе в Марбелье Комплекс расположен в прести…
€415,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
2
1
82 м²
5
Готовые Квартиры в Обновленном Современном Комплексе в Марбелье Комплекс расположен в прести…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
2
147 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Samara, Marbella East, с 2 спальня, 2 ванна…
€424,750
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