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Таунхаусы у моря в Malaga, Испания

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Марбелья
44
Эстепона
38
Сан-Педро-Алькантара
16
Фуэнхирола
4
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33 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Дома с видом на море в курортном комплексе в Манильве, Малага Манильва — привлекательное мес…
$467,947
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Таунхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,38 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Просторные таунхаусы вблизи поля для гольфа в Манильве Таунхаусы находятся в городе Манильва…
$600,520
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с Видом на Море в Ла-Кала-де-Михас Таунхаусы расположены в приморском городке Ла-К…
$795,762
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Таунхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Таунхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Дома в средиземноморском стиле с общим бассейном в Эстепоне, Испания Эстепона, расположенная…
$855,825
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с потрясающими видами на море, большой залитой солнцем террасой и частн…
$517,810
НДС
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Современный новый таунхаус с панорамным видом на море, красивой террасой на крыше и общим ба…
$403,932
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Готовые к заселению таунхаусы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, с бассейнами, спа, тренажерным за…
$553,799
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Стильные экологичные виллы рядом с морем в Михас-Коста Михас-Коста на побережье Коста-дель-С…
$1,02 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Великолепный новый таунхаус с террасой на крыше и панорамным видом на море, расположенный в …
$483,793
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Фантастический таунхаус на берегу моря с просторными террасами, общим бассейном и частной па…
$468,537
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Дома со стильным дизайном у моря в Манильве Манильва — это развивающийся район провинции Мал…
$578,024
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Блестящий таунхаус с великолепным видом на море, расположенный в жилом комплексе с общим бас…
$850,687
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в скандинавском стиле с частными садами в популярном районе Михаса Новый комплекс …
$1,73 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на мор…
$581,912
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Роскошные дома с бассейном и панорамным видом на море в Михас-Коста Михас-Коста — востребова…
$1,29 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Эксклюзивный таунхаус с прекрасным видом на море, расположенный в жилом комплексе премиум-кл…
$700,227
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 5 комнат
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 2
Стильные виллы с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория Эти великолепные виллы расположены в …
$806,354
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Элегантный таунхаус с террасами с видом на море, элитной отделкой и частными садами, располо…
$448,460
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Таунхаус в Эстепоне на первой береговой линии с прямым выходом к морю Эстепона – один из сам…
$4,06 млн
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Таунхаус 5 комнат в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с Видом на Море в Популярном Районе Манильвы, Малага Таунхаусы с удобным расположе…
$530,292
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,19 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Жить прямо у моря в Эстепоне — это не просто выбор недвижимости, а решение о качестве жизни.…
$4,01 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Красивый современный таунхаус с большим садом и частной террасой на крыше с потрясающим пано…
$892,416
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с Видом на Море в Ла-Кала-де-Михас Таунхаусы расположены в приморском городке Ла-К…
$907,850
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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