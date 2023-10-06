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Таунхаусы с видом на море в Malaga, Испания
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30 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
4
2
124 м²
3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
162 м²
3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
5
3
110 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
4
2
95 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
3
2
84 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
5
3
212 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
150 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
4
3
149 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
3
2
139 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
4
677 м²
4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
5
3
163 м²
2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€418,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
4
3
121 м²
2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€323,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
162 м²
3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
5
3
178 м²
4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
175 м²
4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
4
3
217 м²
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
€1,99 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Марбелья, Испания
4
3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
€890,000
Рекомендовать
Таунхаус с мебелью, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] …
€495,000
Рекомендовать
Таунхаус с гаражом, с садом, с подвалом
Benahavis, Испания
113 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 380 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 453 000. […
€380,000
Рекомендовать
Таунхаус новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
251 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 835 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 835 0…
€835,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Manilva, Испания
139 м²
Новая разработка: цены от € & nbsp; 355 000 до € & nbsp; 399 000. [ Семена: 2 - 2 ] [ Ставки…
€355,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
178 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 350 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 385 000. […
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
164 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 461 500 гаста & евро; & amp; nbsp; 530 0…
€461,500
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
133 м²
New Development: Prices from € 489,000 to € 755,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 3] …
€489,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
223 м²
Новая разработка: цены от € & nbsp; 685 000 до € & nbsp; 685 000. [ Семена: 3 - 3 ] [ Ставки…
€685,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Benalmadena, Испания
201 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 305 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 465 000. […
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
105 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,070,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4…
€425,000
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Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Фуэнхирола, Испания
111 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 470 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 500 000. […
€470,000
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Таунхаус с кондиционером, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] …
€370,000
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Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
132 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 815 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 200…
€815,000
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания
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