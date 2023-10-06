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Таунхаусы с видом на море в Malaga, Испания

Марбелья
6
Estepona
4
Таунхаус В архив
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30 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€418,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€323,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,30 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,10 млн
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
€1,99 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
€890,000
Таунхаус с мебелью, с террасой, с гаражом в Estepona, Испания
Таунхаус с мебелью, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
Площадь 132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] …
€495,000
Таунхаус с гаражом, с садом, с подвалом в Benahavis, Испания
Таунхаус с гаражом, с садом, с подвалом
Benahavis, Испания
Площадь 113 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 380 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 453 000. […
€380,000
Таунхаус новое здание, с террасой, с гаражом в Марбелья, Испания
Таунхаус новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 251 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 835 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 835 0…
€835,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Manilva, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Manilva, Испания
Площадь 139 м²
Новая разработка: цены от € & nbsp; 355 000 до € & nbsp; 399 000. [ Семена: 2 - 2 ] [ Ставки…
€355,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 350 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 385 000. […
€350,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Mijas, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
Площадь 164 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 461 500 гаста & евро; & amp; nbsp; 530 0…
€461,500
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Mijas, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
Площадь 133 м²
New Development: Prices from € 489,000 to € 755,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 3] …
€489,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
Новая разработка: цены от € & nbsp; 685 000 до € & nbsp; 685 000. [ Семена: 3 - 3 ] [ Ставки…
€685,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Benalmadena, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Benalmadena, Испания
Площадь 201 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 305 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 465 000. […
€305,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Mijas, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
Площадь 105 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,070,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4…
€425,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Фуэнхирола, Испания
Площадь 111 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 470 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 500 000. […
€470,000
Таунхаус с кондиционером, с террасой, с гаражом в Estepona, Испания
Таунхаус с кондиционером, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] …
€370,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 815 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 200…
€815,000

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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