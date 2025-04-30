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Таунхаусы с садом в Malaga, Испания

Марбелья
40
Эстепона
24
San Pedro Alcantara
18
Фуэнхирола
13
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20 объектов найдено
Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$494,918
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Таунхаус в Manilva, Испания
Таунхаус
Manilva, Испания
Площадь 139 м²
New Development: Prices from € 355,000 to € 399,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$354,941
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Таунхаус в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус
Фуэнхирола, Испания
Площадь 111 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   470 000 гаста & евро;   500 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$469,922
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 251 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   835 000 гаста & евро;   835 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$830,904
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 105 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,070,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$421,089
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Таунхаус в Benalmadena, Испания
Таунхаус
Benalmadena, Испания
Площадь 201 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   305 000 гаста & евро;   465 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$303,504
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 240 м²
New Development: Prices from € 426,000 to € 426,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$423,911
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Frontline Estepona 50 state-of-the-art townhouses with 2, 3, 4 or 5 bedrooms, sizes from 319…
$2,50 млн
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Таунхаус в Benahavis, Испания
Таунхаус
Benahavis, Испания
Площадь 113 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   380 000 гаста & евро;   453 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$376,097
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Таунхаус в Ojen, Испания
Таунхаус
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый таунхаус, расположенный в самом роскошном месте Марбельи - Сьерра-Бланка. Урбанизац…
$1,20 млн
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 133 м²
New Development: Prices from € 489,000 to € 755,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$483,978
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
$889,852
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
New Development: Prices from € 390,000 to € 390,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$390,385
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   350 000 гаста & евро;   385 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$348,283
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   461 500 гаста & евро;   530 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$457,253
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 137 м²
New Development: Prices from € 340,000 to € 340,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$336,871
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 гаста & евро;   1 200 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$806,630
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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