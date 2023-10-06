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Таунхаусы с видом на горы в Malaga, Испания

Марбелья
6
Estepona
4
Таунхаус В архив
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15 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы с 3 спальнями в Эстепоне Рядом с Полем для Гольфа Проект таунхаусов расположен ря…
€389,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Новые Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Малаге, Коста-дель-Соль Комплекс расположен в Малаге, Анд…
€403,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€725,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€475,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
€890,000

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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