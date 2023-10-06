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Жильё с видом на море в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
350
l Alfas del Pi
319
la Vila Joiosa Villajoyosa
242
Altea
111
la Nucia
32
521 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 5 спален у моря в Finestrat, Испания
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
€210,000
Квартира 2 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11
Представляем квартиру на одиннадцатом этаже с двумя спальнями в городе Бенидорм. Квартира ра…
€530,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бенидорм, Испания
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
Площадь 112 м²
Этаж 13/17
Новые апартаменты на продажу в районе Финестрат. Хотите получить консультацию? Узнать п…
€182,000
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Дом 4 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы, в ра…
€2,65 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€600,000
Квартира 3 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 22/24
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
€510,000
Квартира 2 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Представляем шикарную новую квартиру в городе Бенидорм. Квартира расположена в 50 метрах от …
€955,000
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 10/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€984,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 21/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€548,000

Типы недвижимости в Марина-Баха

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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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