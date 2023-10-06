ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Марина-Баха
Жильё с бассейном в Марина-Баха, Испания
Бенидорм
350
l Alfas del Pi
319
la Vila Joiosa Villajoyosa
242
Altea
111
la Nucia
32
Очистить
70 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
109 м²
Недавно построенные виллы в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы. Распо…
€349,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
3
152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
80 м²
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
€305,900
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
4
149 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
3
298 м²
Роскошные квартиры расположены на первой линии пляжа, имеют захватывающий вид на море и гор…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
2
3
179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
2
ОписаниеПродажа новой 3-комнатной квартиры в Испании, в Бенидорме 160.000 евро.Местонахожден…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная вилла в Испании с фантастическим видом — 1.65 млн евро. Месторасположение:…
€1,65 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
3
139 м²
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
4
240 м²
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
€783,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
2
80 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€446,115
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
3
104 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€1,03 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Finestrat, Испания
5
371 м²
Жилой комплекс расположен в "Балкон де Финестрат" в окружении гор и с видом на побережье Бе…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
4
215 м²
Виллы расположены в жилом комплексе в Финестрате, состоящем из 6 эксклюзивных вилл со всеми…
€765,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
3
200 м²
Виллы расположены в Финестрате, в непосредственной близости от Бенидорма и в одной из самых…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
4
343 м²
Добро пожаловать в этот исключительный жилой комплекс, расположенный в очаровательном город…
€499,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
4
140 м²
Эта вилла расположена в жилом районе Сьерра-Кортина, недалеко от Бенидорма и со всеми услуг…
€720,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
3
145 м²
Виллы расположены в элитной урбанизации Сьерра-Кортина, Коста Бланка, Финестрат-Бенидорм. У…
€900,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
153 м²
Эта вилла расположена Ла Марина. Все необходимые услуги находятся в нескольких минутах ходь…
€459,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
263 м²
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Ла Марина. Все необходимые услуги нахо…
€459,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
270 м²
Вы хотите иметь дом на берегу моря с сосновым лесом поблизости, чтобы гулять, заниматься сп…
€386,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
436 м²
Виллы расположены в Ла Марина, в урбанизации расположенной в 400 метрах от пляжа и недалеко…
€629,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Finestrat, Испания
5
740 м²
Вилла расположена в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
€1,88 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
4
560 м²
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
€2,28 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Марина-Баха
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL