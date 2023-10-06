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Жильё с бассейном в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
350
l Alfas del Pi
319
la Vila Joiosa Villajoyosa
242
Altea
111
la Nucia
32
70 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Недавно построенные виллы в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы. Распо…
€349,900
Дом 3 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
€305,900
Квартира 4 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€1,05 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 298 м²
Роскошные квартиры расположены на первой линии пляжа, имеют захватывающий вид на море и гор…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ОписаниеПродажа новой 3-комнатной квартиры в Испании, в Бенидорме 160.000 евро.Местонахожден…
€160,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная вилла в Испании с фантастическим видом — 1.65 млн евро. Месторасположение:…
€1,65 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 139 м²
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€550,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 240 м²
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
€783,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€446,115
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
€1,03 млн
Дом 5 спален с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Площадь 371 м²
Жилой комплекс расположен в "Балкон де Финестрат" в окружении гор и с видом на побережье Бе…
€1,25 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Виллы расположены в жилом комплексе в Финестрате, состоящем из 6 эксклюзивных вилл со всеми…
€765,000
Дом 3 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Виллы расположены в Финестрате, в непосредственной близости от Бенидорма и в одной из самых…
€750,000
Дом 4 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Площадь 343 м²
Добро пожаловать в этот исключительный жилой комплекс, расположенный в очаровательном город…
€499,000
Дом 4 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Эта вилла расположена в жилом районе Сьерра-Кортина, недалеко от Бенидорма и со всеми услуг…
€720,000
Дом 3 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Виллы расположены в элитной урбанизации Сьерра-Кортина, Коста Бланка, Финестрат-Бенидорм. У…
€900,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Эта вилла расположена Ла Марина. Все необходимые услуги находятся в нескольких минутах ходь…
€459,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 263 м²
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Ла Марина. Все необходимые услуги нахо…
€459,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Вы хотите иметь дом на берегу моря с сосновым лесом поблизости, чтобы гулять, заниматься сп…
€386,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 436 м²
Виллы расположены в Ла Марина, в урбанизации расположенной в 400 метрах от пляжа и недалеко…
€629,000
Дом 5 спален с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Вилла расположена в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
€1,88 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
€2,28 млн

Типы недвижимости в Марина-Баха

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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