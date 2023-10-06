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Бунгало с видом на горы в Марина-Баха, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Altea
3
Бунгало В архив
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2 объекта найдено
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
€329,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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