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Бунгало с видом на горы в Марине-Бахе, Испания

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Вильяхойоса
17
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1 объект найдено
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
$355,180
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

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с садом
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