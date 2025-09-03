Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Испания
  Марина-Баха
  Жилая
  Бунгало
  Гараж
  6. Гараж

Бунгало с гаражом в Марине-Бахе, Испания

Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало с видом на море в Finestrat - IM119211 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров: …
$205,994
Бунгало 3 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/5
Представляем новые апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в городе Финес…
$448,447
AdriastarAdriastar
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало в Финестрате, площадь 131 м2 - IM119199 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров:…
$205,994
Бунгало в lAlfas del Pi, Испания
Бунгало
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Уютное бунгало в центре Альбира продается и  готово к проживанию . Расположен в закрытой урб…
$506,286
Бунгало в Altea, Испания
Бунгало
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность – продажа от Банка – Вилла в Алтее Хилс, Аликанте, 555.000 €!  …
$648,235
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Современное новое бунгало в Финестрате, Коста Бланка, Испания - IM119205 2 спальни, 2 ванные…
$205,994
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$201,085
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Новый Бунгало в Finestrat - IM119195 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 131 m2.Terr…
$205,994
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивая вилла в Бенидорме, до моря 600 м - TZ119502 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$1,36 млн
