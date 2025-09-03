Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Сад

Бунгало с садом в Марине-Бахе, Испания

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
$484,483
Оставить заявку
Бунгало в lAlfas del Pi, Испания
Бунгало
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Уютное бунгало в центре Альбира продается и  готово к проживанию . Расположен в закрытой урб…
$506,286
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти