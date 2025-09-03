Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало с террасой в Марине-Бахе, Испания

Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Премиум-класс дом в Бенидорме, 3 спальни, площадь 298 м2 - TZ7350 3 спальни, 2 ванные комнат…
$1,49 млн
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Новый комплекс бунгало в Финестрате-Бенидорме, одном из лучших районов для жизни на побережь…
$442,157
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Бунгало на верхнем или нижнем этаже с 3 спальнями рядом с морем и Бенидормом. Бунгало на пер…
$406,013
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
$484,483
Оставить заявку
Бунгало в lAlfas del Pi, Испания
Бунгало
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Уютное бунгало в центре Альбира продается и  готово к проживанию . Расположен в закрытой урб…
$506,286
Оставить заявку
Бунгало в Altea, Испания
Бунгало
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность – продажа от Банка – Вилла в Алтее Хилс, Аликанте, 555.000 €!  …
$648,235
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
18 роскошных домов с панорамным видом в Балконе Финестрата. Дома с террасой, 2 или 3 спальня…
$510,942
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Новый комплекс бунгало в Финестрате-Бенидорме, одном из лучших районов для жизни на побережь…
$453,795
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
18 роскошных домов с панорамным видом в Балконе Финестрата. Дома с террасой, 2 или 3 спальня…
$452,748
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Бунгало - новостройка в Финестрате. Каждый дом 2 спальни + 2 ванные комнаты Великолепные…
$413,176
Оставить заявку
Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивая вилла в Бенидорме, до моря 600 м - TZ119502 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$1,36 млн
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
$355,180
Оставить заявку

