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Пентхаусы с гаражом в Марине-Альте, Испания

Кальпе
26
Denia
11
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2 объекта найдено
Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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