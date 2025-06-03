Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Марине-Альте, Испания

Кальпе
26
Denia
11
Пентхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Пентхаус в Denia, Испания
Пентхаус
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Discover a unique opportunity to live in a dream Penthouse in Denia! This beautiful property…
$964,761
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла Фо…
$717,474
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8
🥇 Светлый Пентхаус Габриэль Миро с панорамным видом, своя большая терраса и балкон! Прекрасн…
$367,329
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти