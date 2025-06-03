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Пентхаусы у моря в Марине-Альте, Испания

Кальпе
26
Denia
11
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4 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Экологичные квартиры с видом на море в Дении, Коста-Бланка. Современные квартиры в Дении, Ко…
$421,296
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Этаж 12/12
Квартиры с видом на пляж и море в Кальпе, Аликанте. Квартиры в Кальпе находятся на первой бе…
$715,446
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Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8
🥇 Светлый Пентхаус Габриэль Миро с панорамным видом, своя большая терраса и балкон! Прекрасн…
$367,329
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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